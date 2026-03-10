Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:24

Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде

Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотом на Паралимпиаде в Италии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с золотом на зимних Паралимпийских играх в Италии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства указал, что россиянки по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. <...> Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны, — указал глава государства.

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото, показав лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. В свою очередь горнолыжница Варвара Ворончихина первенствовала в супергиганте.

Тем временем комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева за успешное выступление на этапе Кубка мира в Лахти. Журналист написал, что Коростелев сумел завоевать медаль, которая стала первой для представителей России на турнирах такого уровня за последние четыре года.

Владимир Путин
Россия
спорт
поздравления
Паралимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф поставил точку в передаче разведданных Ирану от России
Беременна от бандита: аргентинская ОПГ пыталась продать ребенка россиянки
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.