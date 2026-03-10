Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотом на Паралимпиаде в Италии

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с золотом на зимних Паралимпийских играх в Италии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства указал, что россиянки по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. <...> Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны, — указал глава государства.

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото, показав лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. В свою очередь горнолыжница Варвара Ворончихина первенствовала в супергиганте.

Тем временем комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева за успешное выступление на этапе Кубка мира в Лахти. Журналист написал, что Коростелев сумел завоевать медаль, которая стала первой для представителей России на турнирах такого уровня за последние четыре года.