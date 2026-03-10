Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:19

Раскрыта обстановка в Брянске после обстрела ВСУ

РИА Новости: улицы одного из районов Брянска перекрыли после атаки ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Улицы в одном из районов Брянска перекрыты полицией после ракетного обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, въезд в район ограничен, из-за чего образовались автомобильные пробки. При этом пешеходы могут свободно проходить на перекрытую территорию.

Украина совершила удар во вторник, 10 марта. Местные жители рассказывали, что слышали громкие взрывы, а затем видели клубы черного дыма. Позднее Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ запустили в сторону Брянска семь ракет Storm Shadow. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позднее губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Власти принимают меры по ликвидации последствий, добавил он.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркивал, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.

ВСУ
ракеты
Брянск
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Иран атаковал израильские нефтехранилища после удара по своим объектам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.