Раскрыта обстановка в Брянске после обстрела ВСУ РИА Новости: улицы одного из районов Брянска перекрыли после атаки ВСУ

Улицы в одном из районов Брянска перекрыты полицией после ракетного обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, въезд в район ограничен, из-за чего образовались автомобильные пробки. При этом пешеходы могут свободно проходить на перекрытую территорию.

Украина совершила удар во вторник, 10 марта. Местные жители рассказывали, что слышали громкие взрывы, а затем видели клубы черного дыма. Позднее Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ запустили в сторону Брянска семь ракет Storm Shadow. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позднее губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Власти принимают меры по ликвидации последствий, добавил он.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркивал, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.