10 марта 2026 в 21:18

«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Мерца о санкциях против РФ

Слуцкий: слова Мерца о смягчении санкций являются лакмусовой бумажкой

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии необходимости смягчать антироссийские санкции стало «лакмусовой бумажкой» панических настроений лидеров Евросоюза на фоне кризиса вокруг Ирана, написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам парламентария, европейская «партия войны», поддерживая антииранскую авантюру, демонстрирует пренебрежение к благополучию собственных граждан.

Мерц выдал квинтэссенцию панических настроений лидеров евротройки в связи с кризисом вокруг Ирана. На его взгляд, «нет повода размышлять об ослаблении санкций против России». И это заявление канцлера ФРГ, на самом деле, «лакмусовая бумажка», — написал политик.

Слуцкий также отметил, что лидеры Германии, Франции и Британии лишь по касательной воспринимают последствия обострения в Персидском заливе, которое дестабилизировало сырьевые рынки и грозит перерасти в глобальный конфликт.

Парламентарий добавил, что Мерц по-прежнему видит в России бенефициара роста цен на нефть и опасается отставки президента Украины Владимира Зеленского на фоне смещения фокуса внимания Вашингтона. Крах Киева, по мнению Слуцкого, поставит крест на политическом будущем самих европейцев.

При этом Россия, подчеркнул депутат, остается ключевым игроком на мировой арене. Подтверждением этому стал состоявшийся накануне конструктивный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший по инициативе американской стороны, считает Слуцкий.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Киева со стороны Парижа. Он добавил, что партнеры республики могут рассчитывать на помощь.

