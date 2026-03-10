«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения Радиостанция УВБ-76 передала три слова на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», или «Жужжалка», 10 марта передала три сообщения на фоне кризиса на Ближнем Востоке, следует из Telegram-канала «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Вслед за словами «чад» и «абстракция» в 21:21 по мск в эфире прозвучало «бухозуд».

НЖТИ 10837 ЧАД 6972 4033 <…> НЖТИ 29381 АБСТРАКЦИЯ 7156 1002 <…> НЖТИ 45352 БУХОЗУД 8253 1002, — говорилось в сообщениях.

Радиостанция, которую в Сети часто называют «станцией Судного дня», ведет трансляцию на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Назначение подобных зашифрованных сообщений официально не раскрывается, однако считается, что они служат для передачи распоряжений в системе боевого управления.

Ранее станция передала 24 сообщения, включая слова «акрокрен», «баранка» и «придирчивый». Всплеск активности связан с плановыми полугодовыми учениями. Итоги и значения кодовых сигналов являются закрытой информацией.