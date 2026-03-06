Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:35

«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение

В эфире УВБ-76 прозвучало слово «плескание»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В пятницу, 5 марта, радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала в эфир зашифрованный сигнал — слово «Плескание», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Соответствующее сообщение зафиксировали в 15:12 мск.

Сообщение за сегодня 06.03.26 15:12 мск. НЖТИ 61675 плескание 1352 3462, — сказано в сообщении.

Предыдущими сигналами были слова «серосбег», «овалосток», «жиротряс» и другие. Они прозвучали накануне. Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке радиостанция выпустила сообщение со словом «долгогривый». До этого были переданы слова «акрокрен», «рыболовный», «вихлянье», «уксопаб», «покладистый», «СССР», «арыкочаек».

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения. По мнению части экспертов, если вещание УВБ-76 остановится, включится система «Мертвая рука» («Периметр»), которая в автоматическом режиме нанесет ядерный удар по противникам России. Официально о назначении УВБ-76 никогда не сообщалось.

радио
радиостанции
Россия
сеть
