УВБ-76 выдала новое кодовое сообщение во время событий на Ближнем Востоке

УВБ-76 выдала новое кодовое сообщение во время событий на Ближнем Востоке УВБ-76 вышла в эфир со словом «долгогривый» на фоне кризиса на Ближнем Востоке

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка» и «радио Судного дня», выпустила новое сообщение со словом «долгогривый», следует из данных Telegram-канала «УВБ-76 логи». Передача была зафиксирована 2 марта в 12:33 мск.

НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001, — следует из сообщения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По мнению дипломата, они вновь применили тактику, прежде опробованную в ходе Минских соглашений.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис между тем заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази в свою очередь официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.