02 марта 2026 в 13:50

Фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ» объединил российских звезд в Москве

Фото: Фото предоставлено «ГПМ Радио»
В Москве в спортивно-туристическом комплексе «Воробьевы горы» 28 февраля состоялся XV юбилейный фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ». Он объединил множество лыжников и сноубордистов, а также молодых российских звезд. Организатором мероприятия выступило Радио ЭНЕРДЖИ (входит в «ГПМ Радио», «Газпром-Медиа Холдинг»).

Для нас это не просто фестиваль, а проект с историей и характером. Мы проводили его в Подмосковье, последние несколько лет устраиваем в поселке Красная Поляна. А в юбилейный год решили сделать это в самом сердце страны, на Воробьевых горах — одной из наиболее живописных локаций столицы. Идея фестиваля неизменна — объединять людей через движение и только лучшую музыку. Здесь нет дистанции между сценой и гостями: все становятся частью единого потока, — подчеркнул продюсер Радио ЭНЕРДЖИ Богдан Кантемиров.

В программу мероприятия вошел массовый заезд лыжников и сноубордистов с флагами Радио ЭНЕРДЖИ и концерт, в ходе которого выступили HOLLYFLAME и NANSI & SIDOROV. Зрители также послушали хедлайнера фестиваля IMANBEK и других артистов. Для гостей всю программу развлекала команда Радио ЭНЕРДЖИ JOYСТИКИ. Ее участники Роман Миронов и Дарья Кудрич провели серию интерактивов, в том числе розыгрыши стильных призов.

Ранее стало известно, что по итогам второго полугодия 2025 года «Авторадио», входящее в состав «ГПМ Радио», возглавило рейтинг российских радиостанций по размеру ежедневной аудитории. Исследование Mediascope (Radio Index — Россия 100+) показало: каждый день эфир слушали свыше 7,2 млн человек в возрасте от 12 лет — это 11,1% от всей целевой аудитории.

