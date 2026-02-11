Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026

«Авторадио» стало лидером среди популярных станций страны

Фото: ГПМ Радио
По итогам второго полугодия 2025 года «Авторадио», входящее в состав ГПМ Радио, возглавило рейтинг российских радиостанций по размеру ежедневной аудитории. Исследование Mediascope (Radio Index — Россия 100+) показало: каждый день эфир слушали свыше 7,2 млн человек в возрасте от 12 лет — это 11,1% от всей целевой аудитории. Еженедельный охват станции составил 18,8 млн слушателей (29,0%).

Лидерство «Авторадио» — это миллионы моментов, когда мы попадаем точно в настроение человека. Все проекты «Авторадио» — это истории про мечту. Мы даем шанс начинающим артистам спеть в шоу «Мурзилки Live» наравне со звездами, поддерживаем предпринимателей в «Человеке дела» и превращаем эфир в магию в игре «Много денег». А когда слушатели «Авторадио» от Владивостока до Калининграда в едином порыве поют песню-символ Победы «Катюшу», понимаешь, что мы вместе, — отметил гендиректор ГПМ Радио Вадим Терещук.

«Авторадио» запомнилось слушателям не только эфирами, но и масштабными проектами. В Кремлевском дворце с аншлагом прошло шоу «Авторадио. Классика. Дуэты». Вся страна пела «Катюшу» в рамках флешмоба к 80-летию Победы, а «золотой сезон» игры «Много денег на Авторадио» вновь собрал миллионы участников.

Кульминацией работы радио стал конкурс «Знай наших». Его победитель лично презентовал свой проект президенту России Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени». И это не единственный диалог с главой страны — на прямой линии «Итоги года — 2025» Путин ответил на вопрос корреспондента радиостанции.

Ранее сообщалось, что песня Birds of a Feather Билли Айлиш стала самым прослушиваемым женским сольным треком в истории Spotify. Композиция набрала 3377 млрд прослушиваний.

