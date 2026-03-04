Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:12

Мощное течение «убило» россиянку в последний день отпуска в Азии

Скорая помощь в Индонезии Скорая помощь в Индонезии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска из-за мощного течения, которое унесло ее в океан, сообщил Telegram-канал SHOT. В настоящее время родственники организовывают перевозку тела женщины в РФ.

Как отметил канал, россиянка вместе с друзьями почти месяц была в отпуске за границей. В последний день поездки она решила отдохнуть на пляже Парангтритис, который известен мощными волнами и опасными подводными течениями.

В какой-то момент она отлучилась искупаться и не вернулась. Когда друзья обнаружили, что ее долго нет, они заметили, что женщину уносило в океан. Россиянка махала руками и звала на помощь. Она потеряла сознание, но ее смогли вытащить на берег. Женщину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

Ранее в Таиланде госпитализировали туристку из Петербурга после укуса уличного кота. Животное запрыгнуло на девушку и начало ласкаться. Ей назначили курс вакцинации от бешенства и столбняка стоимостью около 30 тыс. рублей. При этом девушке удалось компенсировать расходы через страховую компанию.

Индонезия
россиянки
туристы
погибшие
