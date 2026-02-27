Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:12

На Бали нашли расчлененное тело во время поисков сына авторитета с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На индонезийском острове Бали нашли расчлененное тело во время поисков похищенного украинца Игоря Комарова, который приходится сыном известному криминальному авторитету с Украины, пишет местное издание Kumparan. По его информации, полиция связалась с семьей, чтобы провести тест ДНК и сравнить с найденными останками.

Появилась информация о пропавшем человеке и деле о похищении, поэтому мы координируемся с семьей для проведения сравнения ДНК с найденными останками, — приводятся слова полицейского.

В материале говорится, что тело успело сильно разложиться, потому визуально не удается определить пол или внешность погибшего. В связи с этим в полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция Бали начала расследование исчезновения граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского. Молодые люди являются сыновьями известных криминальных авторитетов Сергея Комарова (по прозвищу Комар) и Александра Петровского (по прозвищу Нарик). Предполагается, что им принадлежит сеть мошеннических кол-центров на Украине.

