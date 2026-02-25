Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:33

Раскрыты детали исчезновения сына украинского криминального авторитета

Полиция Бали расследует исчезновение сыновей авторитетов Петровского и Комарова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция индонезийского острова Бали начала расследование исчезновения граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, сообщил изданию Balipost руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Анди Арисанди. Молодые люди являются сыновьями известных криминальных авторитетов Сергея Комарова (по прозвищу Комар) и Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

Заявитель был одним из друзей жертвы. <...>Надеюсь, раскрытие преступления не займет много времени, — рассказал Арисанди.

Заявление об исчезновении Комарова и Петровского поступило в полицию от их друга 15 февраля. По предварительным данным, Комаров решил научить Петровского и их общего друга ездить на мотоциклах по бездорожью. Когда третий участник заезда вырвался вперед и оглянулся, оба они исчезли.

Позже Петровский вышел на связь и сообщил, что на них напали неизвестные. Сам он объявился, но местонахождение Комарова до сих пор неизвестно. Приятелям пропавшего удалось найти лишь его мобильный телефон и сумку.

Ранее похищенный на Бали сын Игоря Комарова извинился перед жертвами мошенничества. Он также попросил всех неравнодушных помочь ему собрать выкуп — похитители требуют за него $10 млн (767,6 млн рублей).

похищения
пропажи
Бали
Индонезия
криминальные авторитеты
Украина
