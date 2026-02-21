Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:23

Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали

Двух сыновей украинских криминальных авторитетов похитили на Бали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На индонезийском острове Бали похитили сыновей криминальных авторитетов Украины, пишет украинское издание «Ракурс». По его информации, жертвами похищения стали Игорь Комаровский и Ермак Петровский, чьи отцы имеют репутацию воров в законе.

В материале говорится, что Комаровскому удалось сбежать от похитителей, тогда как Петровский остается в заложниках, и его здоровью угрожает опасность. Злоумышленники требуют от родственников выкуп в размере $10 млн (767 млн рублей).

Также отмечается, что Петровский и Комаровский могут быть причастны к преступлениям на территории России. Издание пишет, что криминальные авторитеты могут связаны с мошенническими колл-центрами, действующими на территории Украины и ориентированными против россиян.

Ранее сообщалось, что суд в Москве освободил криминального авторитета Андрея Вознесенского по прозвищу Хобот от отбывания наказания в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы. Адвокат Андрей Малахин отмечал, что решение принято по болезни — у осужденного диагностировано заболевание из правительственного перечня, препятствующего содержанию под стражей.

