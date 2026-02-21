Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали Двух сыновей украинских криминальных авторитетов похитили на Бали

На индонезийском острове Бали похитили сыновей криминальных авторитетов Украины, пишет украинское издание «Ракурс». По его информации, жертвами похищения стали Игорь Комаровский и Ермак Петровский, чьи отцы имеют репутацию воров в законе.

В материале говорится, что Комаровскому удалось сбежать от похитителей, тогда как Петровский остается в заложниках, и его здоровью угрожает опасность. Злоумышленники требуют от родственников выкуп в размере $10 млн (767 млн рублей).

Также отмечается, что Петровский и Комаровский могут быть причастны к преступлениям на территории России. Издание пишет, что криминальные авторитеты могут связаны с мошенническими колл-центрами, действующими на территории Украины и ориентированными против россиян.

Ранее сообщалось, что суд в Москве освободил криминального авторитета Андрея Вознесенского по прозвищу Хобот от отбывания наказания в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы. Адвокат Андрей Малахин отмечал, что решение принято по болезни — у осужденного диагностировано заболевание из правительственного перечня, препятствующего содержанию под стражей.