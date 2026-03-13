13 марта 2026 в 23:54

Суд в Армении продлил арест российскому бизнесмену Карапетяну

Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Самвела Карапетяна на месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна еще на месяц, сообщил ТАСС его адвокат Арам Вардеванян. Предпринимателя обвиняют в призывах к захвату власти в республике и финансовых махинациях.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест еще на месяц. <…> Естественно, данное решение будет обжаловано в апелляционном суде, — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Армении были задержаны трое участников митинга в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Протестующие собрались у здания антикоррупционного суда в Ереване, где решается вопрос о продлении домашнего ареста бизнесмена.

До этого в Армении задержали адвоката Рубена Акопяна. Он защищал интересы Карапетяна. О причинах задержания не сообщается. Палата адвокатов Армении заявила, что поддерживает связь с защитой Акопяна и обсуждает дальнейшие действия.

Кроме того, Самвела Карапетяна выдвинули кандидатом на пост армянского премьер-министра от политической партии «Сильная Армения». Как заявил его племянник Нарек Карапетян, 11 февраля предпринимателя единогласно избрали председателем фракции.

