В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна

В Армении были задержаны трое участников митинга в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. Протестующие собрались у здания антикоррупционного суда в Ереване, где решается вопрос о продлении домашнего ареста бизнесмена.

Три человека были задержаны и переданы в территориальное подразделение полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях, — поделился источник.

В настоящее время у здания суда продолжают собираться сотни людей. Полиция мобилизовала значительные ресурсы для обеспечения порядка.

Карапетян взят под домашний арест 18 июня 2025 года за подстрекательство к захвату власти. Его сторонники создали движение «По-нашему» и партию «Сильная Армения» 18 января того же года.

Ранее в Армении задержали адвоката Рубена Акопяна. Он защищал интересы Карапетяна. О причинах задержания не сообщается. Палата адвокатов Армении заявила, что поддерживает связь с защитой Акопяна и обсуждает дальнейшие действия.