Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 19:32

В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Армении были задержаны трое участников митинга в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. Протестующие собрались у здания антикоррупционного суда в Ереване, где решается вопрос о продлении домашнего ареста бизнесмена.

Три человека были задержаны и переданы в территориальное подразделение полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях, — поделился источник.

В настоящее время у здания суда продолжают собираться сотни людей. Полиция мобилизовала значительные ресурсы для обеспечения порядка.

Карапетян взят под домашний арест 18 июня 2025 года за подстрекательство к захвату власти. Его сторонники создали движение «По-нашему» и партию «Сильная Армения» 18 января того же года.

Ранее в Армении задержали адвоката Рубена Акопяна. Он защищал интересы Карапетяна. О причинах задержания не сообщается. Палата адвокатов Армении заявила, что поддерживает связь с защитой Акопяна и обсуждает дальнейшие действия.

Армения
задержания
митинги
Самвел Карапетян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.