25 мая 2026 в 22:08

В МИД РФ заявили о стремлении к укреплению связей между Москвой и Баку

МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев подтвердили желание обеих стран укрепить двусторонние связи, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. Отмечается взаимное стремление на совместную работу.

Была отмечена взаимная нацеленность на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многопланового российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению основ мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, — подчеркнули в министерстве

В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Была проведена оценка текущего состояния отношений стран и перспективы развития. В том числе отмечена важность «восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей».

Ранее стало известно, что Галузин и Мустафаев обсудили предстоящие контакты на высоком уровне, сообщили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

