25 мая 2026 в 16:10

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Фото: president.az
Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. В своем письме глава государства отметил, что республика добилась больших успехов как в экономической, так и в социальной сферах и завоевала заслуженное уважение на мировой арене, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Мы придаем большое значение нашим дружественным и союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие эффективного двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия по региональным и международным вопросам, — подчеркнул Путин.

По его словам, такое взаимодействие отвечает коренным интересам народов России и Азербайджана, а также способствует упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Российский лидер пожелал Алиеву крепкого здоровья и новых успехов, а всем гражданам Азербайджана — благополучия и процветания.

Ранее представитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре республики Рамиль Джахангиров заявил, что власти Азербайджана внедряют на освобожденных территориях такие подходы, как концепция «15-минутного» и «зеленого» города. Речь идет о практике по формированию районов, в которых вся необходимая инфраструктура расположена в пешей доступности.

