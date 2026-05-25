25 мая 2026 в 16:21

Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве

Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки высоко оценил намерение ряда стран континента открыть свои дипмиссии в Москве. Он отметил, что, в частности, в России появятся посольства Гамбии, Союза Коморских Островов, Того и Либерии, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Приветствуем планы ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве, будем этому всячески способствовать, — сказал Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств континента. В телеграмме он указал на значимую роль, которую Африка играет в международной повестке дня, а также на успехи стран материка в экономической и социальной сферах.

До этого Лавров заявил, что РФ и страны Африки ведут активную подготовку к саммиту, по итогам которого планируется подписание пакета важных документов. Эксперты с обеих сторон прорабатывают ключевые направления будущего долгосрочного сотрудничества. В фокусе особого внимания специалистов находятся вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развитие ИИ.

