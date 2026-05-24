24 мая 2026 в 09:24

Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств континента, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме он указал на значимую роль, которую Африка играет в международной повестке дня, а также на успехи стран материка в экономической и социальной сферах.

Страны Африки <...> играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, — отметил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и африканские государства ведут активную подготовку к саммиту, по итогам которого планируется подписание пакета важных документов. Эксперты с обеих сторон уже прорабатывают ключевые направления будущего долгосрочного сотрудничества.

До этого стало известно, что визит президента Ганы Джона Махамы в Россию для участия в саммите Россия — Африка запланирован на октябрь. В соответствии с указом президента РФ от 25 марта, Москва в 2026 году примет третий саммит Россия — Африка, а также прочие события в рамках этого формата. Глава государства поручил сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению встречи во главе со своим помощником Юрием Ушаковым.

