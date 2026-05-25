25 мая 2026 в 16:51

В МИД указали, о чем свидетельствуют удары ВСУ по Старобельску

МИД назвал атаку ВСУ на колледж новым свидетельством нацистской сущности Киева

МИД РФ
Атака ВСУ по Старобельску стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, говорится в заявлении МИД России. Отмечается, что Киев преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.

Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей,указали в дипведомстве.

Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске выросло до 21 человека. Спасатели завершили работы на месте происшествия и извлекли все тела из-под завалов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя атаку на общежитие в Старобельске, заявил, что по школам, училищам, пионерским лагерям и детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну.

