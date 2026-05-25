«Запад не очень беспокоился»: Лавров о суверенитете Дании Лавров: Запад не беспокоился за Данию, когда звучал вопрос о Гренландии

Страны Запада не проявляли уважения в отношении суверенитета Дании в контексте возможного присоединения Гренландии к США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом они требуют уважения к территориальной целостности Украины.

Я хочу сказать еще о принципиальной вещи. Запад требует уважать только территориальную целостность Украины. Кстати, когда зазвучала тема Гренландии, как-то не особенно про территориальную целостность Дании наши западные коллеги беспокоились, — заявил Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

Ранее Лавров заявил, что Запад «пропустил мимо ушей» удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также высказал искреннюю признательность тем государствам, которые выразили соболезнования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов из 19 стран посетили место трагедии в Старобельске. Она также отметила, что BBC официально отказалась от участия в поездке, а сотрудники CNN сослались на отпуск.