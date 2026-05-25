25 мая 2026 в 17:23

«Запад не очень беспокоился»: Лавров о суверенитете Дании

Лавров: Запад не беспокоился за Данию, когда звучал вопрос о Гренландии

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны Запада не проявляли уважения в отношении суверенитета Дании в контексте возможного присоединения Гренландии к США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом они требуют уважения к территориальной целостности Украины.

Я хочу сказать еще о принципиальной вещи. Запад требует уважать только территориальную целостность Украины. Кстати, когда зазвучала тема Гренландии, как-то не особенно про территориальную целостность Дании наши западные коллеги беспокоились, — заявил Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

Ранее Лавров заявил, что Запад «пропустил мимо ушей» удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также высказал искреннюю признательность тем государствам, которые выразили соболезнования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов из 19 стран посетили место трагедии в Старобельске. Она также отметила, что BBC официально отказалась от участия в поездке, а сотрудники CNN сослались на отпуск.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

