Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд

Турэксперт Мкртчян: приобретать билет на поезд нужно за 90 дней до поездки

Дешевые билеты на поезд стоит приобретать сильно заранее, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, лучше всего покупать их за три месяца до поездки — так можно «поймать» самые выгодные цены. Главное — действовать быстро, ведь бюджетные билеты являются дефицитным товаром.

Небольшой лайфхак: самые дешевые билеты появляются в продаже ровно за 90 дней до поездки, в восемь утра. Причем наиболее востребованные направления разбирают буквально за 15 минут. Пример — маршрут Москва Анапа, путь по которому занимает всего 23 часа вместо более чем суток, — пояснил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково и ВТБ запустят регистрацию и посадку на рейсы по биометрии к Петербургскому международному экономическому форуму — 2026. Сервис уже работает в тестовом режиме, а полноценно заработает с 1 июня.

Воспользоваться приоритетным проходом смогут пассажиры «Аэрофлота» на маршруте между Санкт-Петербургом и Москвой по программе «Аэрофлот Шаттл». Услугу предоставит Центр биометрических технологий под названием «Мигом». Она позволит проходить регистрацию, вход в зону ожидания внутренних рейсов и посадку по биометрии.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
