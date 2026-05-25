Врач дала совет, как есть шашлык без вреда для здоровья Врач Королева: при употреблении шашлыка желательно увеличить порцию гарнира

Шашлык следует употреблять, уменьшив порцию мяса и увеличив долю гарнира, посоветовала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор, член ФМБА Маргарита Королева. По ее словам, избыток белка может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к преждевременному старению организма.

Избытка мяса в шашлыке быть не должно, особенно для взрослого человека. Клетка не может физиологически принять большое количество белка. На уровне клетки и межклеточного пространства существует ретикулярная сеть, которая не справляется с избытком белка. Когда организм не может его переработать — особенно у людей, уже имеющих патологии сердечно-сосудистой системы, — чрезмерно активируется mTOR-система (белковый комплекс внутри клетки, который работает как «переключатель режима». — NEWS.ru), и возникают проблемы, — сказал Королева.

Чтобы избежать негативных последствий (в частности, преждевременного старения организма), врач рекомендовала добавить к шашлыку продукты, богатые растительными волокнами. Это мягко активизирует желудочно-кишечный тракт и его ворсинчатую зону, благодаря чему компоненты пищи будут максимально хорошо усваиваться, пояснила она.

Ранее нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина заявила NEWS.ru, что температура тела может повышаться при отравлении шашлыком. По ее словам, боль в животе после употребления данного блюда является одной из самых частых жалоб в сезон пикников.