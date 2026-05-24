24 мая 2026 в 08:27

Кускус с овощами и шафраном — полноценный ужин за 20 минут, ярче ризотто и проще плова

После работы нет сил на сложные ужины. А кускус с овощами — это быстро, сытно и красиво. Шафран не обязательно покупать дорогой, достаточно щепотки для цвета и аромата. Овощи можно менять по сезону: кабачки, баклажаны, брокколи. Подавать можно и как гарнир к мясу, и как самостоятельное блюдо.

Что понадобится

200 г кускуса, 1 цукини, 2 помидора, 1 сладкий перец, 1 морковь, 100 г зеленого горошка, 100 г стручковой фасоли, 1 ч. л. шафрана, 3 ст. л. оливкового масла, 1/3 ч. л. мускатного ореха, соль, перец по вкусу, 100 мл воды.

Как я готовлю

Шафран заливаю 100 мл кипятка, оставляю на 15 минут. Кускус готовлю по инструкции на упаковке.

Овощи мою. Перец и помидоры режу кубиками, цукини и морковь — кружочками. У стручковой фасоли удаляю кончики. В сковороде разогреваю оливковое масло, выкладываю все овощи (кроме горошка), обжариваю на сильном огне 10 минут, активно перемешивая.

Добавляю зеленый горошек, вливаю шафрановый настой вместе с жидкостью. Солю, перчу, добавляю мускатный орех. Тушу 5–6 минут. Снимаю с огня, добавляю кускус, аккуратно перемешиваю вилкой. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

рецепты
еда
овощи
гарниры
Дмитрий Демичев
