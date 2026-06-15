«Потихоньку»: Лукашенко сделал неожиданное предложение по ядерному оружию

Все ядерное оружие в мире надо ликвидировать, предложил в интервью телеканалу Al Arabiya президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что если речь идет о справедливости, то необходимо постепенно от него избавляться.

Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире, — сказал глава республики.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал, что организация готова выступить посредником при проверке соблюдения договоренностей между США и Ираном в ядерной сфере. По его словам, выполнение подобной посреднической функции является одной из ключевых задач организации. Гросси также сообщил, что намерен обратиться к совету управляющих МАГАТЭ для начала работы в этом направлении.

До этого научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи отметила, что выход США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году стал ударом для республики. Она подчеркнула, что Иран выполнял условия соглашения в обмен на снятие санкций.

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи между тем в эфире государственного телеканала заметил, что текст соглашения с США по урегулированию конфликта проходит финальную стадию утверждения на высшем уровне. Говорить о времени и месте подписания документа пока преждевременно.