У США и Ирана может появиться новый посредник Гросси заявил, что в МАГАТЭ готовы стать посредниками между США и Ираном

МАГАТЭ готово выступить посредником при проверке соблюдения возможных договоренностей между США и Ираном в ядерной сфере, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Как сообщает агентство Yonhap, по его словам, выполнение подобной посреднической функции является одной из ключевых задач организации. Гросси также сообщил, что намерен обратиться к совету управляющих МАГАТЭ для начала работы в этом направлении.

Самое важное в агентстве — проверка, и наше участие — очень важная формальность, которая должна присутствовать. Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету [управляющих МАГАТЭ] и спросить его разрешения сделать это, — заявил руководитель агентства.

В апреле 2026 года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Причиной стали действия стран так называемой «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. В сентябре 2025 года Совет Безопасности ООН проголосовал за сохранение экономических санкций против Ирана. Решение было принято девятью голосами при четырех против.

Ранее Корпус стражей Исламской революции опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с США в воскресенье, 14 июня. Иранская сторона также раскритиковала американского президента Дональда Трампа за «необычную настойчивость».