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14 июня 2026 в 00:16

«Необычайная настойчивость»: Иран осудил Трампа за дезинформацию по сделке

CNN: КСИР опроверг названную Трампом дату подписания соглашения США с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с США в воскресенье. Иранская сторона раскритиковала американского президента Дональда Трампа за «необычную настойчивость», сообщает CNN.

В заявлении КСИР также предположили, что Трамп настаивал на дате 14 июня, чтобы приурочить подписание к своему дню рождения. Иранские переговорщики, в свою очередь, прямо указали, что подписание пока даже не маячит на горизонте.

Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать это событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие, — указано в сообщении.

На данный момент, по информации иранской стороны, меморандум не завершен. Поэтому подписание соглашения точно не состоится в эти выходные.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Трамп предупредил о готовности принять решительные меры в случае отказа партнеров. Республиканец выразил надежду на скорый, легкий и гладкий процесс взаимодействия в будущем. Он добавил, что в случае, если этого не произойдет, есть незавидная альтернатива.

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Дональд Трамп
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