07 марта 2026 в 13:19

Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран

Востоковед Раванди-Фадаи: выход США из ядерной сделки стал ударом для Ирана

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выход США из ядерной сделки с Ираном (СВПД) в 2018 году стал ударом для республики, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи. В беседе с ИС «Вести» она подчеркнула, что Иран выполнял условия соглашения, включая контроль МАГАТЭ и ограничение обогащения урана, в обмен на снятие санкций.

Иран идет на очень жесткие условия, на полный контроль МАГАТЭ, сокращает обогащение урана для того, чтобы начали сниматься санкции. В 2018 году Трамп выходит из сделки. Для Ирана, конечно, это был удар. Ведь где же договоренности, где гарантии, ведь если мы заключаем сделку, то сделка должна работать, — указала востоковед.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что США атакуют Иран ради смены режима в Тегеране. По его словам, Вашингтон ведет последовательную линию по достижению своих договоренностей.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Иерусалима сможет уравнять силы с Тегераном.

