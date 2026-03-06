Праздничные выходные начнутся у россиян с магнитной бури

Земля может столкнуться со слабыми магнитными бурями в ближайшие сутки, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце.

В плане геомагнитной активности, к зоне действия на Землю приближается небольшая корональная дыра, видимая сейчас в центре солнечного диска (чуть правее). Модели насчитали на этом фоне на сегодня даже вероятность в 50% слабых бурь уровня G1, что, по сути, означает, то ли будет, то ли нет, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в московском регионе с 7 по 8 марта ожидаются снежные осадки. По его словам, в эти дни потеплеет до +5 градусов. Погода в ближайшие выходные будет облачной.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что климатическая весна придет в Москву 20–21 марта. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов. До этого, уточнила она, в столице уже наблюдались потепления, однако они будут сменяться морозами.