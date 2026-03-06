Порционный салат «Боярыня» для женских посиделок: на 8 Марта и не только. Вкуснота с зеленым слоем

Когда собираемся с подругами на праздник, хочется подать что-то красивое и вкусное, но без сложной готовки. Этот салат «Боярыня» я делаю порционно — в креманках или небольших стаканах. Смотрится очень нарядно, а сочетание копчёной курицы, свежих овощей и зелени получается невероятно ароматным.

Особую «изюминку» салату придаёт зелёный слой из свежей зелени — он добавляет свежесть и лёгкую пикантность.

Копчёная куриная грудка — 200 г, яйца — 3 шт., свежие огурцы — 2 шт., сыр — 120 г, зелёный лук — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, майонез — по вкусу, соль — щепотка, чёрный перец — по вкусу, грецкие орехи — небольшая горсть.

Сначала отвариваю яйца и даю им остыть. Копчёную куриную грудку нарезаю небольшими кубиками. Огурцы режу мелкими кусочками, сыр натираю на тёрке. Отдельно готовлю зелёный слой. Зелёный лук, петрушку и укроп очень мелко рублю, слегка перетираю с щепоткой соли и чёрного перца — зелень становится ароматной и сочной. Теперь собираю салат. На дно креманки выкладываю слой копчёной курицы и немного майонеза. Далее идут измельчённые яйца, затем свежие огурцы. После этого добавляю ароматный зелёный слой. Сверху распределяю тёртый сыр, немного майонеза и посыпаю рублеными грецкими орехами.

