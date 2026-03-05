Режу пекинку и мешаю со свеклой: салат «Пекинский» для весны — простой, яркий и неожиданно вкусный

Режу пекинку и мешаю со свеклой: салат «Пекинский» для весны — простой, яркий и неожиданно вкусный

Иногда самые простые сочетания оказываются самыми удачными. Этот салат как раз из таких: обычная свекла и пекинская капуста превращаются в очень свежую и интересную закуску. Сладость свеклы, хруст капусты и ароматная медово-горчичная заправка делают вкус необычным и насыщенным. Готовится всё быстро, а съедается ещё быстрее.

Для приготовления вам понадобится: свекла 2 шт., пекинская капуста 150 г, зелёный лук небольшой пучок, петрушка небольшой пучок, мёд 1 ч. ложка, французская горчица в зёрнах 1 ч. ложка, растительное масло 3 ст. ложки, лимонный сок 1 ст. ложка, соль по вкусу.

Свеклу отварите до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, зелёный лук и петрушку мелко нарежьте. В глубокой миске соедините свеклу, капусту, зелень и аккуратно перемешайте. Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, мёд, горчицу в зёрнах и щепотку соли. Соус должен получиться слегка сладким, с лёгкой кислинкой и приятной остротой. Заправьте салат, хорошо перемешайте и дайте ему постоять несколько минут, чтобы овощи пропитались вкусами.

Особенно вкусно получается, если использовать ароматное нерафинированное масло — оно делает вкус салата более насыщенным. Блюдо выходит лёгким, сочным и отлично подходит как к мясу, так и просто к ужину.

Ранее мы делились рецептом для поста. Картошка + банка лечо — обычные продукты, а вкус на миллион.