05 марта 2026 в 17:17

Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров

Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров
В постные дни хочется разнообразия, и постный слоеный салат — отличный выбор. Он яркий, хрустящий, полностью растительный. Подойдет для обеда или праздника.

Слоеный постный салат строится на контрастах текстур. Ингредиенты: 3 свеклы, 2 яблока, 150 г грецких орехов, 2 моркови, 1 банка кукурузы, лимонный сок, соль. Натрите свеклу и морковь, яблоки порежьте тонко. Слой 1: свекла с соком лимона. Слой 2: морковь с кукурузой. Слой 3: яблоки с измельченными орехами. Повторите, если миска большая. Заправка — растительное масло с солью. Оставьте на час. В порции 180 ккал, много антиоксидантов от овощей и омега-3 от орехов. Такой подход делает блюдо сытным и полезным.

Удивите близких постным слоеным салатом — это просто и вкусно.

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с яблоками.

Александра Вкусова
А. Вкусова
