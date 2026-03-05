Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:35

Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех

Пирожок с ливером — классика любимой выпечки Пирожок с ливером — классика любимой выпечки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливерный пирожок — это вкус детства, запах рынка и бабушкиной кухни одновременно. Многие обходят его стороной из-за специфического запаха субпродуктов, но всего один нестандартный прием полностью меняет картину. Главный секрет — вымачивание печени в молоке со щепоткой соды: горечь уходит, а начинка становится нежной и мягкой.

Для теста на кипятке понадобятся пшеничная мука (450 г), крутой кипяток (200 мл), растительное масло (3 ст. л.), соль (1 ч.л.) и сахар (1 ч.л.). Такое тесто не рвется, отлично лепится и после жарки остается мягким даже на следующий день — редкость для домашней выпечки.

Для начинки: говяжья печень (300 г), легкое (200 г), репчатый лук (2 шт.), сливочное масло (30 г), молотый мускатный орех (на кончике ножа), соль и черный перец по вкусу. Мускатный орех — тот самый непопулярный ингредиент, который убирает остаточный запах субпродуктов и добавляет глубину вкусу.

Печень и легкое отваривают, прокручивают через мясорубку с пассерованным луком, добавляют масло и специи. Пирожки формируют, дают расстояться 10 минут и жарят на среднем огне до золотистой корочки.

Горячий пирожок с такой начинкой — это уже не уличная еда, а полноценное домашнее блюдо, которое стоит готовить чаще.

  • Калорийность на 100 г: 233 ккал.

  • БЖУ: 10,5/11,2/23,8.

Ранее мы делились рецептом слоеного салата с селедкой, но это не "шуба".

пирожки
рецепты
выпечка
кулинария
еда
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Полиция задержала пьяного и матерящегося иностранца в аэропорту Бурятии
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за войны США с Ираном
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.