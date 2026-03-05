Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех

Ливерный пирожок — это вкус детства, запах рынка и бабушкиной кухни одновременно. Многие обходят его стороной из-за специфического запаха субпродуктов, но всего один нестандартный прием полностью меняет картину. Главный секрет — вымачивание печени в молоке со щепоткой соды: горечь уходит, а начинка становится нежной и мягкой.

Для теста на кипятке понадобятся пшеничная мука (450 г), крутой кипяток (200 мл), растительное масло (3 ст. л.), соль (1 ч.л.) и сахар (1 ч.л.). Такое тесто не рвется, отлично лепится и после жарки остается мягким даже на следующий день — редкость для домашней выпечки.

Для начинки: говяжья печень (300 г), легкое (200 г), репчатый лук (2 шт.), сливочное масло (30 г), молотый мускатный орех (на кончике ножа), соль и черный перец по вкусу. Мускатный орех — тот самый непопулярный ингредиент, который убирает остаточный запах субпродуктов и добавляет глубину вкусу.

Печень и легкое отваривают, прокручивают через мясорубку с пассерованным луком, добавляют масло и специи. Пирожки формируют, дают расстояться 10 минут и жарят на среднем огне до золотистой корочки.

Горячий пирожок с такой начинкой — это уже не уличная еда, а полноценное домашнее блюдо, которое стоит готовить чаще.

Калорийность на 100 г: 233 ккал.

БЖУ: 10,5/11,2/23,8.

