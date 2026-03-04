Дастиш фантастиш! Надоела шуба — попробуйте селедку, как ее едят немцы

Многие хозяйки уверены: если селедка и слоеный салат, то это непременно «Шуба». Но существует куда более элегантный и свежий вариант — деконструкция классического немецкого блюда, которое сами немцы часто называют «Завтрак рыбака» или просто утренним бутербродом, превращенным в кулинарный шедевр.

Главное отличие от привычного нам варианта — текстура. Здесь нет тертой отварной моркови или свеклы, которые перебивают вкус рыбы. Основу составляет запеченный, а не вареный картофель. Нарежьте его мелким кубиком, сбрызните маслом и запеките до золотистой корочки — это придаст блюду ореховый оттенок и плотность. Далее классика: слайсы филе сельди, тонкие полукольца красного лука (обязательно ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь), затем идут рубленые маринованные огурцы — они дают ту самую искристость, и финальный слой — вареное яйцо, натертое на крупной терке.

Но самый ценный совет — заправка. Забудьте про чистый майонез. Чтобы этот слоеный салат заиграл нотами дорогого ресторана, смешайте майонез с ложкой зернистой французской горчицы. Соус лучше подавать отдельно или слегка промазать им каждый слой, кроме картофеля, чтобы он остался хрустящим.

Ингредиенты:

филе сельди слабосоленой (200 г),

картофель (3-4 шт.),

яйца отварные (3 шт.),

огурцы маринованные (150 г),

лук красный (1 шт.),

для соуса: майонез (100 г), горчица в зернах (1 ст. л.).

Такой вариант салата получается невероятно сочным и сытным. Это идеальный баланс между домашним уютом и европейской подачей. Удивите гостей — они никогда не догадаются, что это знакомая селедка, но в новом прочтении.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 7,5/10,8/9,1.

