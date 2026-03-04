Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек

Иногда самые простые блюда оказываются самыми любимыми. Этот капустный салат «Ежедневка» готовится буквально за несколько минут, но получается сочным, хрустящим и очень ароматным. Лёгкая кислинка, немного сладости и нежная морковь делают вкус знакомым и даже немного ностальгическим — как в старых столовых, где такие салаты исчезали со стола мгновенно.

Главный секрет — слегка прогреть капусту после того, как она пустит сок. Благодаря этому она становится мягче, но остаётся приятной и хрустящей.

Ингредиенты: капуста белокочанная 900 г, соль 1 ч. л., уксус яблочный 3 ст. л., морковь 1 средняя, сахар 1,5 ст. л., растительное масло по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, добавьте соль и уксус, затем хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и начала выделять сок. Переложите капусту в кастрюлю с толстым дном и прогрейте на среднем огне примерно 2–3 минуты, постоянно помешивая. Долго держать на плите не нужно — капуста должна лишь немного прогреться. После этого добавьте натёртую морковь и сахар, всё хорошо перемешайте. Накройте и поставьте салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы он настоялся и вкус стал более насыщенным. Перед подачей заправьте растительным маслом по вкусу и ещё раз перемешайте.

