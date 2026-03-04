Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:01

Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые блюда оказываются самыми любимыми. Этот капустный салат «Ежедневка» готовится буквально за несколько минут, но получается сочным, хрустящим и очень ароматным. Лёгкая кислинка, немного сладости и нежная морковь делают вкус знакомым и даже немного ностальгическим — как в старых столовых, где такие салаты исчезали со стола мгновенно.

Главный секрет — слегка прогреть капусту после того, как она пустит сок. Благодаря этому она становится мягче, но остаётся приятной и хрустящей.

Ингредиенты: капуста белокочанная 900 г, соль 1 ч. л., уксус яблочный 3 ст. л., морковь 1 средняя, сахар 1,5 ст. л., растительное масло по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, добавьте соль и уксус, затем хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и начала выделять сок. Переложите капусту в кастрюлю с толстым дном и прогрейте на среднем огне примерно 2–3 минуты, постоянно помешивая. Долго держать на плите не нужно — капуста должна лишь немного прогреться. После этого добавьте натёртую морковь и сахар, всё хорошо перемешайте. Накройте и поставьте салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы он настоялся и вкус стал более насыщенным. Перед подачей заправьте растительным маслом по вкусу и ещё раз перемешайте.

Ранее мы делились рецептом мандариновых блинчиков без яиц. Они как десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый пирог из лаваша — быстрый рецепт хачапури без лишней возни и грязной посуды
Общество
Ленивый пирог из лаваша — быстрый рецепт хачапури без лишней возни и грязной посуды
Готовлю грузинский салат с говядиной и фасолью — сытный, ароматный и без майонеза
Общество
Готовлю грузинский салат с говядиной и фасолью — сытный, ароматный и без майонеза
Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста: сытный, заменит ужин
Общество
Салат «Монастырский» с рисом и грибами — классика Великого поста: сытный, заменит ужин
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Общество
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Банан разминаю с творогом и пеку сырники в духовке — некалорийная версия на завтрак и перекус. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные
Общество
Банан разминаю с творогом и пеку сырники в духовке — некалорийная версия на завтрак и перекус. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные
салаты
простой рецепт
капуста
морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.