Банан разминаю с творогом и пеку сырники в духовке — некалорийная версия на завтрак и перекус. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные

Эти сырники — отличный вариант для лёгкого завтрака или полезного перекуса. Вместо жарки они готовятся в духовке, поэтому получаются менее калорийными, но при этом остаются мягкими внутри. Спелый банан добавляет естественную сладость и приятный аромат, а корица делает вкус ещё более уютным и «домашним». В итоге получается простой и полезный десерт, который нравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты: нежирный творог 250 г, спелый банан 1 шт., яйца 2 шт., цельнозерновая мука 1–3 ст. л., корица около 3 г.

Банан разомните вилкой до пюре. Добавьте творог и яйца, хорошо перемешайте до однородной массы. Затем всыпьте цельнозерновую муку и корицу, ещё раз перемешайте. Из получившейся массы сформируйте небольшие сырники. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправьте в духовку. Выпекайте при температуре 180 °C около 10–15 минут, пока сырники слегка не подрумянятся.

Получаются нежные, ароматные и лёгкие сырники без жарки — отличный вариант для полезного завтрака.

