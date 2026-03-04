Песков пристыдил Киев за предательство нефтяной «Дружбы» с ЕС Песков заявил о нефтяном шантаже Венгрии и Словакии со стороны Украины

Венгрия и Словакия, закупающие российскую нефть, сталкиваются с шантажом со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев преднамеренно ограничивает транзит по нефтепроводу «Дружба», что осложняет поставки, передает РИА Новости.

Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что представители ЕС попросили у Украины доступ к «Дружбе», чтобы оценить ущерб. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта обращались к Киеву по данному поводу еще в феврале, но им было отказано в этом.

Политолог Михаил Павлив между тем выразил мнение, что США могут заставить Украину возобновить прокачку энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба». По его словам, прекращение поставок укладывается в логику атак на российский углеводородный экспорт, за которыми стоят европейские страны, в первую очередь Британия.