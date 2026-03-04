Отправил фото пистолета: новые подробности смерти Джабраилова, похороны

Траурная процессия направляется на кладбище в селе Новые Атаги, где будет похоронен бизнесмен Умар Джабраилов. Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставили в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги

Экс-сенатор Умар Джабраилов перед кончиной три дня не выходил из своих апартаментов, пишут СМИ. Какие еще подробности смерти Джабраилова известны, как прошли его похороны?

Какие новые подробности смерти Джабраилова известны

Незадолго до смерти, по сообщениям в Сети, Джабраилов отправил своему охраннику фото пистолета и написал, что «принял решение». По информации источников, бывший сенатор проводил время в одиночестве; перед смертью он вышел поужинать в ресторан. Это подтверждают записи камер наблюдения.

Джабраилов скончался 2 марта в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Сначала его доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, позднее личность погибшего установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Источники писали, что Джабраилов умер от огнестрельного ранения в голову. Версия его дочери о возможном убийстве не нашла подтверждения и не рассматривается следствием, заявил Telegram-канал Mash.

За последние годы бывший миллионер разорился и остался без имущества. Из-за этого он страдал от наркозависимости и депрессии, но в этом году резко бросил запрещенные вещества из-за мусульманского поста, добавил Mash. Такая внезапная перемена могла сказаться на его эмоциональном состоянии, говорится в сообщении канала.

Эту информацию подтвердил адвокат Джабраилова Александр Карабанов. По его словам, экс-сенатор находился в мрачном настроении.

«Из моего последнего общения с Умаром я сделал вывод, что он находился в затяжной депрессии. <…> Ему больно было осознавать, что в нынешней реальности он больше не имеет такого финансового и политического веса», — сказал Карабанов.

Как отметил адвокат, в последнее время Джабраилов испытывал сложности с деньгами, так как часть финансируемых им проектов провалилась. Помимо этого, бизнесмен был разочарован потерей друзей на фоне утраты прежнего статуса.

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как прошли похороны Джабраилова

Ранее стало известно, что Джабраилова похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне 3 марта. Проводить бизнесмена в последний путь пришли десятки односельчан и жителей окрестных районов.

Тело Джабраилова доставили в республику утром того же дня. После совершения необходимых религиозных обрядов его вынесли из дома, и участники похоронной процессии пешком направились к сельскому кладбищу, где состоялось захоронение.

Местные жители вспоминают политика как человека отзывчивого и готового помогать, отмечая его поддержку в самые тяжелые периоды военных действий в Чечне.

Сообщалось, что дочь Джабраилова Альвина испугалась похорон и не приехала из Берлина в Чечню проститься с отцом. Накануне 32-летняя девушка собирала деньги на билет в Россию, но в день траурной церемонии заявила, что за ней следят, поэтому отказалась от идеи приезжать на родину.

«Я по-настоящему испугалась за свою жизнь, если бы я начала открыто говорить об отце и его связях. С учетом всего происходящего очевидно, что я никогда не вернусь в Россию», — написала Альвина.

