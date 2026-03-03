Дочь Умара Джабраилова испугалась похорон и не приехала в Россию

Дочь миллиардера Умара Джабраилова Альвина испугалась похорон и не приехала из Берлина в Чечню проститься с отцом, сообщает портал «Star Hit». Накануне 32-летняя девушка собирала деньги на билет в Россию, но в день траурной церемонии заявила, что боится за свою жизнь и никогда не вернется на родину при нынешнем положении дел.

Я по-настоящему испугалась за свою жизнь, если бы я начала открыто говорить об отце и его связях. С учетом всего происходящего очевидно, что я никогда не вернусь в Россию и тем более не поеду в Чечню при нынешнем положении дел, — написала Альвина.

Она также пожаловалась на киберпреследование со стороны комиков из шоу Shoot From The Hip, которые, по ее словам, высмеивают ее семью и следят за ней через камеры. Старшая дочь Даната также ограничилась публикацией совместного снимка с отцом в соцсетях.

Ранее Джабраилов в последнем интервью раскритиковал работу российских реабилитационных центров для зависимых. Он назвал рехабы незаконными формированиями, которые лишь вымогают деньги у родственников, унижают пациентов и не способны помочь. Предприниматель признался, что сам дважды находился в таких учреждениях и считает их тюрьмами.