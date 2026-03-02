Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:36

Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС

«112»: Джабраилов оповестил охранников о планах свести счеты с жизнью

Автомобиль полиции у здания, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой Автомобиль полиции у здания, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В день своей смерти бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов разослал охранникам СМС о намерении покончить с собой, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, когда они приехали на место, он находился в крайне тяжелом состоянии.

По версии источника, Джабраилов поужинал в люксовом ресторане «Интерконтиненталь» в центре Москвы, после чего вернулся домой на такси. Цены на аренду апартаментов в жилом комплексе, где произошла трагедия, начинаются от 250 тыс. рублей в месяц.

Как пишет канал, в последние годы бизнесмен испытывал серьезные финансовые трудности. По информации «112», это могло стать причиной затяжной депрессии.

В свою очередь семья Джабраилова не согласна с официальной версией случившегося. Его дочь Альвина, проживающая в Монако, заявила в соцсетях, что ее отца «заставили замолчать». По ее мнению, причиной могла стать его связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она объявила сбор средств на перелет в Россию, чтобы проститься с отцом.

Джабраилов покончил с собой в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Ранее стало известно, что у экс-сенатора перед смертью заблокировали счета. Это началось летом прошлого года из-за того, что он не предоставил налоговой декларации. Еще одна блокировка счетов, связанная с долгом в 24 тыс. рублей, случилась 20 февраля. Правоохранители сообщили, что Джабраилов не оставил предсмертной записки.

Имя Джабраилова всплыло в последних обнародованных файлах по делу Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Бизнесмен не отрицал, что был знаком с Гислейн Максвелл — бывшей помощницей американского финансиста.

Умар Джабраилов
смерти
бизнесмены
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.