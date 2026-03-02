Автомобиль полиции у здания, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС «112»: Джабраилов оповестил охранников о планах свести счеты с жизнью

В день своей смерти бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов разослал охранникам СМС о намерении покончить с собой, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, когда они приехали на место, он находился в крайне тяжелом состоянии.

По версии источника, Джабраилов поужинал в люксовом ресторане «Интерконтиненталь» в центре Москвы, после чего вернулся домой на такси. Цены на аренду апартаментов в жилом комплексе, где произошла трагедия, начинаются от 250 тыс. рублей в месяц.

Как пишет канал, в последние годы бизнесмен испытывал серьезные финансовые трудности. По информации «112», это могло стать причиной затяжной депрессии.

В свою очередь семья Джабраилова не согласна с официальной версией случившегося. Его дочь Альвина, проживающая в Монако, заявила в соцсетях, что ее отца «заставили замолчать». По ее мнению, причиной могла стать его связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она объявила сбор средств на перелет в Россию, чтобы проститься с отцом.

Джабраилов покончил с собой в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Ранее стало известно, что у экс-сенатора перед смертью заблокировали счета. Это началось летом прошлого года из-за того, что он не предоставил налоговой декларации. Еще одна блокировка счетов, связанная с долгом в 24 тыс. рублей, случилась 20 февраля. Правоохранители сообщили, что Джабраилов не оставил предсмертной записки.

Имя Джабраилова всплыло в последних обнародованных файлах по делу Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Бизнесмен не отрицал, что был знаком с Гислейн Максвелл — бывшей помощницей американского финансиста.