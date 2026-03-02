Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:46

Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран

Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press
Воздушное пространство сразу 10 государств Ближнего Востока по-прежнему закрыто для полетов, сообщили в Министерстве транспорта России. Чтобы обеспечить безопасность рейсов в страны Персидского залива, специалисты ведомства и Росавиации заранее разработали альтернативные маршруты.

Текущая обстановка: закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что за минувшие выходные российские и иностранные авиаперевозчики отменили 216 рейсов. В основном это были направления между ОАЭ и Россией. Пассажирам вернули деньги за билеты — общее число оформленных возвратов превысило 10 тыс.

Ранее в справочной службе аэропорта Шереметьево заявили, что авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока начинает восстанавливаться после временной приостановки. Первый рейс авиакомпании Oman Air вылетел из Маската в Москву. Ожидается, что борт прибудет 2 марта в 21:53 по московскому времени.

