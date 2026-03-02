Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:40

Белесый туман и тепло до +10? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В начале апреля в Москве окончательно исчезнет снежный покров, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 апреля, ждать ли белесого тумана и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале апреля

По словам Евгения Тишковца, в первой декаде апреля столбики термометров в Москве будут подниматься до +17 градусов.

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до +14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до +17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет. В дальнейшем, в апреле (в середине и конце месяца), вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — рассказал синоптик.

По предварительной информации метеосервисов, в начале месяца, с 1 по 5 апреля, дневные температуры будут колебаться в диапазоне — от +9 до +12 градусов. При этом погода обещает быть пасмурной и сырой, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Ночные часы останутся прохладными. Столбики термометров могут опускаться до 0 градусов, возможны небольшие ночные заморозки.

Переломный момент наступит после 5 апреля, поскольку во второй пятидневке месяца воздух может прогреваться до +15 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя. В конце первой декады апреля воздух в столичном регионе будет прогреваться до +15 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до +3 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

Таким образом, в российской столице в начале апреля белесого тумана не ожидается, но прогнозируется тепло до +10 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале апреля

В Санкт-Петербурге, по предварительным прогнозам метеоцентров, в период с 1 по 3 апреля будет стоять ясная погода с дневной температурой около +4 градусов, однако ночью столбик термометра может опуститься до -3 градусов. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха ожидается на уровне 77%, ветер будет умеренным, до 4 м/с.

С 4 по 5 апреля днем ожидается +4 градуса, ночью — -2 градуса, давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба, а влажность снизится до 71%. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

В понедельник, 6 апреля, сохранится дождливая погода с дневной температурой +5 градусов и ночной — до -1 градуса. Вторник, 7 апреля, будет облачным, но без существенных осадков. Днем — +6 градусов, ночью — -1 градус, давление вернется к отметке 759 миллиметров ртутного столба.

В период с 8 по 10 апреля в Северной столице ожидаются дожди. Днем столбики термометров будут подниматься до +6 градусов, а ночью температура воздуха может остывать до 0 градусов, остановившись на отметке 0 градусов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 марта: что завтра, недомогание, апатия, стресс

Умар Джабраилов: кто он такой, биография, досье, что известно о его смерти

Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.