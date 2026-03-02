Белесый туман и тепло до +10? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Белесый туман и тепло до +10? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

В начале апреля в Москве окончательно исчезнет снежный покров, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 апреля, ждать ли белесого тумана и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале апреля

По словам Евгения Тишковца, в первой декаде апреля столбики термометров в Москве будут подниматься до +17 градусов.

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до +14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до +17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет. В дальнейшем, в апреле (в середине и конце месяца), вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — рассказал синоптик.

По предварительной информации метеосервисов, в начале месяца, с 1 по 5 апреля, дневные температуры будут колебаться в диапазоне — от +9 до +12 градусов. При этом погода обещает быть пасмурной и сырой, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Ночные часы останутся прохладными. Столбики термометров могут опускаться до 0 градусов, возможны небольшие ночные заморозки.

Переломный момент наступит после 5 апреля, поскольку во второй пятидневке месяца воздух может прогреваться до +15 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя. В конце первой декады апреля воздух в столичном регионе будет прогреваться до +15 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до +3 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

Таким образом, в российской столице в начале апреля белесого тумана не ожидается, но прогнозируется тепло до +10 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале апреля

В Санкт-Петербурге, по предварительным прогнозам метеоцентров, в период с 1 по 3 апреля будет стоять ясная погода с дневной температурой около +4 градусов, однако ночью столбик термометра может опуститься до -3 градусов. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха ожидается на уровне 77%, ветер будет умеренным, до 4 м/с.

С 4 по 5 апреля днем ожидается +4 градуса, ночью — -2 градуса, давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба, а влажность снизится до 71%. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

В понедельник, 6 апреля, сохранится дождливая погода с дневной температурой +5 градусов и ночной — до -1 градуса. Вторник, 7 апреля, будет облачным, но без существенных осадков. Днем — +6 градусов, ночью — -1 градус, давление вернется к отметке 759 миллиметров ртутного столба.

В период с 8 по 10 апреля в Северной столице ожидаются дожди. Днем столбики термометров будут подниматься до +6 градусов, а ночью температура воздуха может остывать до 0 градусов, остановившись на отметке 0 градусов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 марта: что завтра, недомогание, апатия, стресс

Умар Джабраилов: кто он такой, биография, досье, что известно о его смерти

Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей