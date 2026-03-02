Солдат ВСУ сдался в плен родному брату

Солдат ВСУ встретился в бою с родным братом и сдался ему в плен, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что семья проживала на Украине и еще до начала специальной военной операции переехала в Россию из-за русофобских выпадов на родине, однако один из сыновей остался там ухаживать за пожилой бабушкой.

Истории, они совершенно удивительные, требующие особого подхода и разрешения. Ко мне пришла мама, у которой два сына оказались воюющими друг против друга, — рассказала Москалькова.

С началом СВО молодой человек был мобилизован сотрудниками военкомата в ряды вооруженных сил Украины, тогда как его брат добровольно отправился защищать интересы России. По словам омбудсмена, братья встретились в бою, и один из них предложил другому сдаться, на что тот согласился и попал в плен.

Как рассказала Москалькова, мать сдавшегося в плен военнослужащего обратилась к ней с просьбой не передавать его на Украину в рамках обмена. Женщина давно не видела сына и хотела убедиться, что он жив и здоров. Омбудсмен добавила, что благодаря содействию компетентных органов был снят видеоролик, который показали матери — на кадрах ее сын был жив и невредим.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Однако, по словам омбудсмена, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям. Москалькова добавила, что Украина продолжает удерживать 10 человек из Курской области.