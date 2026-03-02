Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:15

Солдат ВСУ сдался в плен родному брату

Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен родному брату

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Солдат ВСУ встретился в бою с родным братом и сдался ему в плен, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что семья проживала на Украине и еще до начала специальной военной операции переехала в Россию из-за русофобских выпадов на родине, однако один из сыновей остался там ухаживать за пожилой бабушкой.

Истории, они совершенно удивительные, требующие особого подхода и разрешения. Ко мне пришла мама, у которой два сына оказались воюющими друг против друга, — рассказала Москалькова.

С началом СВО молодой человек был мобилизован сотрудниками военкомата в ряды вооруженных сил Украины, тогда как его брат добровольно отправился защищать интересы России. По словам омбудсмена, братья встретились в бою, и один из них предложил другому сдаться, на что тот согласился и попал в плен.

Как рассказала Москалькова, мать сдавшегося в плен военнослужащего обратилась к ней с просьбой не передавать его на Украину в рамках обмена. Женщина давно не видела сына и хотела убедиться, что он жив и здоров. Омбудсмен добавила, что благодаря содействию компетентных органов был снят видеоролик, который показали матери — на кадрах ее сын был жив и невредим.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Однако, по словам омбудсмена, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям. Москалькова добавила, что Украина продолжает удерживать 10 человек из Курской области.

Татьяна Москалькова
ВСУ
СВО
братья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе появился на красной дорожке с мамой
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.