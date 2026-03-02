Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:27

Центробанк понизил курс доллара на 3 марта

ЦБ: курс доллара 3 марта составит 77,1734 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Курс доллара США к рублю 3 марта составит 77,1734 рубля, сообщает Банк России. Это ниже предыдущей отметки на 10,02 копейки.

Евро опустился до отметки 90,7307 рубля, а китайский юань — до 11,196 рубля. При этом 2 марта евро торговался на уровне 91,2965 рубля, юань — 11,2394 рубля.

Ранее инвестор Егор Федосов заявил, что правительство может рассматривать вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.

Между тем финансовый эксперт, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф считает, что курс доллара в марте может находиться в диапазоне 74–80 рублей, а евро — 88–94 рубля. По его словам, рынок, вероятно, останется в действующих диапазонах из-за осторожной политики мировых центробанков. Эксперт также выразил мнение, что поддержку рублю окажут сохранение жесткой денежно-кредитной политики и снижение премии за риск.

Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
