02 марта 2026 в 21:15

Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту

Глава ОАЭИ Эслами: Израиль дважды ударил по ядерному объекту Ирана в Натанзе

ВВС Израиля ВВС Израиля Фото: idf.il
Завод по обогащению урана в Натанзе, который традиционно считается одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля, говорится в заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, которое цитирует агентство Associated Press. По его словам, атака была совершена днем 1 марта и носила интенсивный характер.

США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натанзе, — отметил Эслами.

В распространенном сообщении подчеркивается, что нападение является продолжением враждебной кампании против иранской ядерной программы. Однако детали о возможных повреждениях или пострадавших в официальном заявлении пока не раскрываются.

Ранее США выдвинули Ирану ультиматум за день до начала ударов, потребовав установить 10-летний мораторий на обогащение урана в обмен на бесплатное ядерное топливо. Американские переговорщики передали предложение в Женеве 26 февраля, но Тегеран его отверг.

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

