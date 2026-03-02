Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту Глава ОАЭИ Эслами: Израиль дважды ударил по ядерному объекту Ирана в Натанзе

Завод по обогащению урана в Натанзе, который традиционно считается одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля, говорится в заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, которое цитирует агентство Associated Press. По его словам, атака была совершена днем 1 марта и носила интенсивный характер.

США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натанзе, — отметил Эслами.

В распространенном сообщении подчеркивается, что нападение является продолжением враждебной кампании против иранской ядерной программы. Однако детали о возможных повреждениях или пострадавших в официальном заявлении пока не раскрываются.

Ранее США выдвинули Ирану ультиматум за день до начала ударов, потребовав установить 10-летний мораторий на обогащение урана в обмен на бесплатное ядерное топливо. Американские переговорщики передали предложение в Женеве 26 февраля, но Тегеран его отверг.