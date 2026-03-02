Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Путин и саудовский принц бен Сальман сочли ситуацию с Ираном крайне опасной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Основным поводом для беседы стала крайне напряженная обстановка в ближневосточном регионе.

В ходе разговора лидеры двух стран детально проанализировали текущую ситуацию и возможные последствия стремительно развивающейся военной эскалации. Особое внимание стороны уделили поиску путей недопущения дальнейшего расширения конфликта, который грозит втянуть в себя все новые государства.

С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями, — говорится в публикации.

Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. О гибели политика стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур.