Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды

Власти Ирана объявили США «джихад»: Тегеран напрочь отверг любую возможность переговоров с Соединенными Штатами, которые ввергли в хаос весь Ближний Восток. Теперь под угрозой может оказаться не только воинский контингент и инфраструктура американцев в регионе, но и куда более значимые для Вашингтона вещи. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, для чего Дональд Трамп инициировал военный конфликт, какие выгоды он в нем видит и какие издержки США могут понести.

Зачем Трампу атака на Иран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что конфликт его страны с США перерос в полномасштабную войну. В результате совместной массированной атаки Штатов и Израиля были убиты 40 членов иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес серию болезненных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, так или иначе связанным с США, в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Версии о мотивах, которыми руководствовался Трамп в своей атаке на Исламскую республику, самые разные. Но большинство из них отметают официальную причину — обеспокоенность США иранской ядерной программой и перспективой появления у Тегерана атомных бомб.

Куда вероятнее, что «крестовый поход» против богатого нефтью Ирана — лишь продолжение кампании по американской экспансии. Исламская республика — третье в мире государство по запасам «черного золота», которые на сегодняшний день оцениваются в 209 млрд баррелей: пройти мимо такого «лакомого куска» американский президент-бизнесмен был просто не в силах.

Кроме того, антииранская кампания — хороший повод вторгнуться в систему евразийской логистики. Иран — один из ключевых узлов транспортного коридора «Север — Юг», к которому кроме самой Исламской республики и России примыкают еще и Китай с Индией. И это уже не говоря о возможности перехватить контроль над Ормузским проливом — одной из главных морских транспортных артерий в мире.

КСИР проводит военные учения в Ормузском проливе в Персидском заливе на юге Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким образом, за счет конфликта с Ираном США могут создать огромные проблемы сразу нескольким крупным державам, включая КНР, которую глава Белого дома называет своим главным геополитическим противником. Для Пекина этот удар станет чувствительным: с начала века он вложил в Иран около $25 млрд. Согласно двустороннему соглашению от 2020 года, Китай в обмен на стабильные поставки иранской нефти обязался в течение 25 лет инвестировать в инфраструктурные и энергетические проекты Исламской республики еще $400 млрд. Полномасштабная война ставит под угрозу все эти глобальные проекты и выгоды, ослабляя уже не только Европу, но и Азию с Ближним Востоком. Все это создаст хаос, в условиях которого Вашингтону будет куда проще продавливать свои геополитические интересы на Евразийском континенте.

Кому еще выгоден конфликт

Но США — не единственный бенефициар происходящего. Анонимные источники The Washington Post утверждают, что к «сокрушению» Ирана Трампа не раз кулуарно призывал саудовский принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Вероятно, это недалеко от истины: у арабского мира исторически немало культурных, политических и религиозных расхождений с Исламской республикой. Саудитам, претендующим на безусловное лидерство в регионе, вовсе не нужен сильный и суверенный соперник — а тут подвернулся «удачный повод».

Публичную кампанию против Ирана вел и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Тут проблема еще более очевидна: чем слабее окажутся исламские государства на Ближнем Востоке, тем больше сможет позволить себе Тель-Авив — как в отношении расширения территорий, так и с точки зрения политического доминирования.

Еще одним выгодоприобретателем сегодня считается Великобритания, которая, как и Штатам, выгодно ослабление сильнейших евразийских держав. Поэтому предложение Кира Стармера предоставить британские военные базы для американских нужд вовсе не случайно — таким образом Лондон надеется нанести удар по своим «неудобным» оппонентам чужими руками.

Кир Стармер Фото: London News Pictures/Global Look Press

Кто придет на помощь Ирану

Напав на Иран, Трамп очень многое поставил на карту. Нефтяные котировки уже пошли вверх, что может сделать войну для Штатов еще дороже. Кроме того, в любых хоть сколько-нибудь существенных потерях американской армии обвинят именно президента США — демократы обязательно воспользуются таким шансом, чтобы одержать победу в промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года. Таким образом, для республиканцев есть лишь один приемлемый вариант — «маленькая победоносная война». Правда, в случае с Ираном, обладающим внушительным арсеналом вооружений, она вряд ли возможна. Тем более Тегерану могут помочь.

Не стоит забывать, что между Ираном и Россией заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, одно из положений которого гласит:

«В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

Люди собрались в Тегеране, Иран, 1 марта 2026 г., чтобы почтить память верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Gao Wencheng/XinHua/Global Look Press

Что же касается непосредственного военного сотрудничества, то оно описано так:

«Охватывает широкий спектр вопросов, включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты Договаривающихся Сторон, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями… Договаривающиеся Стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера».

Конечно, трактовка этого термина может быть очень широкой — от заявлений дипломатов до реальной военной помощи. Прямое столкновение России и США наверняка приведет к ядерной войне, что делает этот вариант маловероятным. А значит, РФ могла бы задействовать другие инструменты — поставки техники, вооружений и военных специалистов. Впрочем, если Кремль и примет такие меры, широкая общественность узнает об этом в последнюю очередь.

В любом случае для США развернутая Трампом кампания явно не будет «легкой прогулкой». Глава Штатов максимально рискует и своими рейтингами, и положением союзников в Конгрессе, и имиджем США в целом. Стоит ли того иранская нефть и евразийская логистика — это очень большой вопрос, ответ на который мы узнаем в ближайшие недели.

