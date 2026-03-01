В США раскрыли, кто «науськивал» Трампа на бомбежку Ирана WP: Саудовская Аравия и Израиль неделями подталкивали Трампа к атаке на Иран

Саудовская Аравия и Израиль в течение многих недель подталкивали президента США Дональда Трампа к атаке на Иран, передает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, лидер принял решение о начале масштабной атаки на Иран после многочисленных звонков наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и публичной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху с призывами к ударам.

Мухаммед бен Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил Трампу и призывал к атаке со стороны США, несмотря на его публичную поддержку дипломатического решения, — сказано в материале.

В материале говорится, что саудовский лидер, вероятно, хочет избежать ответных действий со стороны Ирана в отношении уязвимой нефтяной инфраструктуры его страны. Вместе с тем он может относиться к Тегерану как к главному врагу Эр-Рияда в регионе. В материале сказано, что американская разведка в свою очередь докладывала, что иранские силы вряд ли будут представлять непосредственную угрозу континентальной части США.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера Али Хаменеи при ударе США и Израиля.