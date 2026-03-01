Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:14

В США раскрыли, кто «науськивал» Трампа на бомбежку Ирана

WP: Саудовская Аравия и Израиль неделями подталкивали Трампа к атаке на Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Саудовская Аравия и Израиль в течение многих недель подталкивали президента США Дональда Трампа к атаке на Иран, передает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, лидер принял решение о начале масштабной атаки на Иран после многочисленных звонков наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и публичной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху с призывами к ударам.

Мухаммед бен Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил Трампу и призывал к атаке со стороны США, несмотря на его публичную поддержку дипломатического решения, — сказано в материале.

В материале говорится, что саудовский лидер, вероятно, хочет избежать ответных действий со стороны Ирана в отношении уязвимой нефтяной инфраструктуры его страны. Вместе с тем он может относиться к Тегерану как к главному врагу Эр-Рияда в регионе. В материале сказано, что американская разведка в свою очередь докладывала, что иранские силы вряд ли будут представлять непосредственную угрозу континентальной части США.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера Али Хаменеи при ударе США и Израиля.

Дональд Трамп
Иран
Саудовская Аравия
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная цель иранских ударов в Дубае
Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.