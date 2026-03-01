В конгрессе США жестко «прошлись» по Трампу после атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп не сохраняет мир, а только разжигает войны, заявил в соцсети X член Палаты представителей конгресса США Фрэнк Пэллон после атаки США и Израиля на Иран. Он также отметил, что американский лидер выступает в роли подстрекателя к конфликтам и провоцирует акты насилия.

Трамп — поджигатель войны. Он провоцирует насилие. Он не президент мира, а президент войны. Если на Америку нападут или наши солдаты окажутся в опасности, это произойдет из-за желания Трампа начать войну, — говорится в посте.

Конгрессмен выразил мнение, что отказ президента от консультаций с конгрессом и его советниками указывает на его невменяемость. Он также спросил, на какую страну Трамп планирует направить свои усилия в будущем, чтобы США могли вступить в новые военные конфликты.

Пэллон подчеркнул, что Конституция США предоставляет конгрессу исключительное право объявлять войну. Он отметил, что это сделано для того, чтобы избежать необдуманных решений президента, который, по его мнению, готов наносить авиаудары по любой стране, которая ему покажется подходящей.

Ранее Трамп предупредил, что в случае эскалации нападений со стороны Ирана, США нанесут ответный удар беспрецедентной силы. Власти Ирана заявили о планах провести атаку 1 марта, которую они назвали самой мощной в своей истории.