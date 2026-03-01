Консульство прояснило, что происходит с россиянами на севере Израиля Обращения от россиян о возвращении домой поступили в генконсульство РФ в Хайфе

В консульство израильского северного города Хайфа поступили обращения от россиян, касающиеся вопросов возвращения на родину, сообщили представители дипмиссии. По их словам, которые приводит РИА Новости, соотечественники также интересуются графиком работы пограничных переходов на границе с Египтом и Иорданией.

Обращений немного. В основном россиян интересует работа погранпереходов на границах с Египтом и Иорданией, также поступают вопросы о возможности оформления свидетельства на возвращение в Россию, — рассказали дипломаты.

Ранее российский посол в Таиланде Евгений Томихин сообщал, что дипмиссия в королевстве зафиксировала первые обращения от россиян, столкнувшихся с отменой транзитных рейсов домой через страны Ближнего Востока из-за разгоревшегося в регионе конфликта. По его словам, туристам, уже находящимся в королевстве, следует связаться со своей авиакомпанией или туроператором, чтобы узнать статус вылета.

До этого сообщалось, что более ста российских семей, включая туристов из Екатеринбурга, не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства на фоне военного конфликта. Путешественников из Дубая, Шарджи, Аджмана и других эмиратов экстренно перевезли в один временный отель в Шардже, где они живут в почти спартанских условиях.