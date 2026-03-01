Москвичи начали приносить цветы и игрушки к посольству Ирана

В Москве жители начали приносить цветы и игрушки к посольству Ирана, передают «Известия». Стихийный мемориал появился прямо у входа в здание дипломатической миссии, рядом с табличкой «Посольство Исламской Республики Иран».

Ранее в Иране объявили о 40-дневном трауре в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Руководство страны выразило глубокие соболезнования. Первые семь дней траура будут признаны выходными по всей стране. Еще в течение 40 дней в республике состоятся митинги.

Ранее в Сети появились кадры, на которых объявляют о смерти верховного лидера Ирана. На видеозаписи запечатлено, как шииты собираются на улицах и внимательно слушают объявление, транслируемое через громкоговорители минаретов мечетей. После получения новости о гибели лидера Исламской Республики ряд людей не смогли сдержать своих эмоций и заплакали.

Также сообщалось, что Иран поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за поддержку на фоне ударов США и Израиля. Постпред Амир Саид Иравани раскритиковал западные страны за двойные стандарты, которые игнорируют агрессию против Ирана и осуждают страну за самооборону.